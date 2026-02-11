Les paiements électroniques poursuivent leur montée en puissance en Tunisie. En 2025, e-paiements et paiements de proximité enregistrent des croissances à deux chiffres, traduisant une transformation tangible des habitudes de consommation.
Les e-paiements confirment en 2025 leur rôle de moteur de croissance. Le nombre de transactions progresse à 19,3 millions, contre 16,2 millions un an plus tôt, tandis que les montants atteignent 1,375 milliard de dinars, en hausse de 31 %.
CHIFFRES CLÉS
- E-paiements : 19,3 millions de transactions (+19% sur un an).
- Montant e-paiements : 1,375 milliard de dinars (+31% en valeur).
- Paiements de proximité : 46,8 millions de transactions pour 6 milliards de dinars.
Les paiements de proximité, longtemps freinés par la prédominance du cash, affichent eux aussi une dynamique soutenue. Avec 46,8 millions de transactions et près de 6 milliards de dinars échangés, ils enregistrent une croissance supérieure à 20 % en valeur.
Cette évolution traduit un changement progressif mais réel des comportements. Le paiement électronique n’est plus réservé aux grandes surfaces ou au commerce en ligne : il s’installe dans les usages quotidiens, porté par l’extension des TPE et l’amélioration de l’expérience utilisateur.
Si le cash reste dominant, les chiffres de 2025 montrent que le commerce tunisien entre dans une phase d’hybridation, où les paiements électroniques gagnent du terrain sans provoquer de rupture brutale.
EN BREF
Le paiement électronique en Tunisie désigne l’ensemble des transactions numériques (e-commerce et proximité via TPE). En 2025, ce secteur connaît une croissance supérieure à 20%, marquant une hybridation progressive du commerce tunisien et une réduction de la dépendance au cash.
FAQ : L’ÉTAT DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES EN TUNISIE (ÉDITION 2025)
Cette section répond aux interrogations majeures sur la transition numérique du commerce tunisien.
Q1 : Quelle a été l’évolution du e-commerce en Tunisie durant l’année 2025 ? R : Le secteur du e-commerce (e-paiements) a confirmé sa position de moteur de croissance avec 19,3 millions de transactions. En termes de valeur, les montants ont atteint 1,375 milliard de dinars, marquant une progression significative de 31 % par rapport à l’année précédente.
Q2 : Le paiement électronique remplace-t-il désormais l’usage du cash ? R : Pas encore totalement. Bien que le cash reste dominant, l’année 2025 marque une phase d’hybridation du commerce. Le paiement digital gagne du terrain sans rupture brutale, s’installant durablement dans les usages quotidiens grâce à l’amélioration de l’expérience utilisateur et à la multiplication des terminaux de paiement.
Q3 : Quelle est la dynamique des paiements de proximité sur le territoire ? R : Les paiements de proximité affichent une dynamique soutenue avec 46,8 millions de transactions. Le volume financier échangé via ces terminaux frôle les 6 milliards de dinars, enregistrant ainsi une croissance de plus de 20 % en valeur sur un an.
Q4 : Pourquoi le paiement par TPE se généralise-t-il dans les commerces tunisiens ? R : Cette généralisation s’explique par l’extension du parc de Terminaux de Paiement Électronique (TPE) et une meilleure adoption par les commerçants de proximité. Le service n’est plus limité aux grandes surfaces mais s’intègre désormais dans les achats de routine des Tunisiens.