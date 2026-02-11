Les paiements électroniques poursuivent leur montée en puissance en Tunisie. En 2025, e-paiements et paiements de proximité enregistrent des croissances à deux chiffres, traduisant une transformation tangible des habitudes de consommation.

Les e-paiements confirment en 2025 leur rôle de moteur de croissance. Le nombre de transactions progresse à 19,3 millions, contre 16,2 millions un an plus tôt, tandis que les montants atteignent 1,375 milliard de dinars, en hausse de 31 %.

CHIFFRES CLÉS E-paiements : 19,3 millions de transactions (+19% sur un an).

19,3 millions de transactions (+19% sur un an). Montant e-paiements : 1,375 milliard de dinars (+31% en valeur).

1,375 milliard de dinars (+31% en valeur). Paiements de proximité : 46,8 millions de transactions pour 6 milliards de dinars.

Les paiements de proximité, longtemps freinés par la prédominance du cash, affichent eux aussi une dynamique soutenue. Avec 46,8 millions de transactions et près de 6 milliards de dinars échangés, ils enregistrent une croissance supérieure à 20 % en valeur.

Cette évolution traduit un changement progressif mais réel des comportements. Le paiement électronique n’est plus réservé aux grandes surfaces ou au commerce en ligne : il s’installe dans les usages quotidiens, porté par l’extension des TPE et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Si le cash reste dominant, les chiffres de 2025 montrent que le commerce tunisien entre dans une phase d’hybridation, où les paiements électroniques gagnent du terrain sans provoquer de rupture brutale.

EN BREF Le paiement électronique en Tunisie désigne l’ensemble des transactions numériques (e-commerce et proximité via TPE). En 2025, ce secteur connaît une croissance supérieure à 20%, marquant une hybridation progressive du commerce tunisien et une réduction de la dépendance au cash.