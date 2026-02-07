L’Étoile Sportive du Sahel a remporté le derby du Sahel contre l’US Monastir (1-0), samedi, lors de la 20e journée de Ligue 1. Rayane Anane a inscrit l’unique but dès la 18e minute, mettant fin à une série de trois matchs sans victoire. Cette victoire permet aux « étoilés » de grimper à la 6e place avec 27 points, tandis que Monastir reste 5e avec 33 points malgré sa troisième défaite de la saison.

Les équipes en lutte pour le maintien retrouvent des couleurs

Plusieurs équipes en difficulté ont également trouvé le chemin de la victoire. À Béja, l’Olympique s’impose face à l’AS Soliman (1-0) grâce à Islem Chalghoumi (80e). Ce succès place Béja à la 14e position (18 pts), alors que l’AS Soliman reste dernière (13 pts) en attendant son match en retard contre l’Espérance de Tunis.

À Zarzis, l’AS Gabès a surpris l’ES Zarzis (1-0) grâce à Nassim Khedher (28e). Cette troisième victoire de la saison permet à Gabès de quitter la lanterne rouge pour la 15e place (16 pts), tandis que Zarzis reste 7e avec 26 points.

À La Marsa, la JS Kairouan a battu l’AS Marsa (2-1) avec des buts de Youssef Azib (44e) et Ghislain Mounguidé (63e). Victorino Polaco a réduit l’écart en fin de match (85e). La JSK, 13e avec 20 points, enchaîne son deuxième succès consécutif.

Les rencontres à suivre

Dimanche, le choc CS Sfaxien – Club Africain retiendra l’attention, tandis que le petit derby tunisois entre l’Espérance de Tunis et le Stade Tunisien a été reporté en raison des engagements des « Sang et Or » en Ligue des champions.

Résultats samedi 7 février

AS Marsa 1-2 JS Kairouan (Azib 44, Mounguidé 63 / Polaco 85)

Olympique Béja 1-0 AS Soliman (Chalghoumi 80)

Étoile du Sahel 1-0 US Monastir (Anane 18)

ES Zarzis 0-1 AS Gabès (Khedher 28)

Classement après 20 journées

Club Africain – 41 pts

Espérance ST – 40 pts (18j)

Stade Tunisien – 38 pts

CS Sfaxien – 35 pts

US Monastir – 33 pts

Étoile du Sahel – 27 pts

ES Zarzis – 26 pts

…

AS Gabès – 16 pts

AS Soliman – 13 pts