Le PSG a reçu vendredi un commandement de payer lui enjoignant de verser sous huitaine 5,9 millions d’euros à Kylian Mbappé, selon des médias. Cette somme correspond à des soldes de congés payés restant dus à l’attaquant, aujourd’hui au Real Madrid.

Mi-décembre, le Conseil de prud’hommes de Paris avait condamné le club à verser près de 61 millions d’euros à son ancien joueur. Le jugement portait sur des salaires, primes et congés impayés à l’issue du contrat.

Ce que couvre la somme réclamée

D’après les mêmes sources, les 5,9 M€ réclamés par huissier représentent la part liée aux congés payés. Le reste du montant fixé par le jugement correspondait à environ 55 millions d’euros de salaires et primes impayés lors de la séparation entre le club et le joueur à l’été 2024.

La position du PSG

« Des discussions sont en cours avec les représentants du joueur sur les modalités de règlement des sommes restantes », a indiqué le PSG. Le club précise que « l’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé ».

Le Paris Saint-Germain ajoute qu’il « exécutera le jugement prononcé, tout en se réservant le droit de faire appel ».

Une décision attendue sur un éventuel appel

Selon une source proche du dossier, le club doit décider dans les prochains jours s’il fait appel du jugement rendu le 16 décembre par les prud’hommes de Paris.