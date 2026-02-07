Manchester United accueille Tottenham avec l’ambition d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en Premier League et de se rapprocher un peu plus des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Le vent semble avoir tourné du côté d’Old Trafford depuis l’arrivée de Michael Carrick en tant qu’entraîneur intérimaire. Après une période délicate sous Ruben Amorim, les Red Devils ont retrouvé de la confiance, comme en témoigne leur succès arraché dans le temps additionnel face à Fulham (3-2) le week-end dernier. Cette dynamique positive relance les espoirs mancuniens.

Mais le défi s’annonce de taille face à Tottenham, auteur d’une spectaculaire remontée contre Manchester City (3-2). Les Spurs arrivent donc avec le moral au beau fixe et comptent bien bousculer Manchester United dans son antre.

Où se joue le match ?

Ville : Manchester

Stade : Old Trafford

Capacité : 74 197 places

Date et heure

Samedi 7 février

Coup d’envoi : 13h30

Sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ à partir de 13h30.