À l’aube de 2026, la Tunisie franchit une étape décisive dans la modernisation de son écosystème économique. La généralisation de la facturation électronique, loin d’être une simple contrainte administrative, s’inscrit dans une stratégie globale de souveraineté numérique et de transparence financière.

Alors que la Loi de Finances 2026 élargit le spectre aux prestataires de services, l’enjeu est de taille : intégrer plus de 340.000 contribuables dans un circuit dématérialisé sécurisé. Entre impératifs technologiques portés par Tunisie TradeNet (TTN) et pragmatisme fiscal, voici l’analyse complète d’une réforme qui redéfinit les relations entre l’État, les entreprises et leurs clients.

1. Genèse et Cadre Légal : Un processus entamé en 2016

Contrairement aux idées reçues, la facturation électronique en Tunisie n’est pas une nouveauté de dernière minute. Ancrée dans la législation depuis 2016, elle s’appuie sur un décret d’application et une note générale claire. Jusqu’ici, elle ciblait trois segments prioritaires :

Les Grandes Entreprises (relevant de la DGGE).

(relevant de la DGGE). La filière du médicament (production et distribution, hors détail).

(production et distribution, hors détail). Le réseau des stations-service.

2. Les Enjeux : Pourquoi cette transition numérique ?

L’objectif de l’administration fiscale tunisienne est triple :

Transparence & Gouvernance : Lutter contre l’opacité fiscale et l’économie informelle.

Lutter contre l’opacité fiscale et l’économie informelle. Sécurisation des Droits : Offrir aux fournisseurs une preuve numérique infalsifiable et un archivage pérenne, tout en garantissant aux clients une traçabilité totale.

Offrir aux fournisseurs une preuve numérique infalsifiable et un archivage pérenne, tout en garantissant aux clients une traçabilité totale. Modernisation : Marquer la fin de l’ère du papier pour une administration agile.

3. Loi de Finances 2026 : Ce qui change pour les Services

La Loi de Finances 2026 marque un tournant en élargissant l’obligation à l’ensemble du secteur des services.

La nuance capitale : L’obligation dépend de la nature de l’activité déclarée. Un commerçant vendant des biens physiques reste hors champ ; toutefois, s’il propose des prestations de services (réparation, transport, SAV), il devient assujetti.

Cette mesure concerne aujourd’hui environ 340.000 contribuables.

4. TTN et État des Lieux Technique

Tunisie TradeNet (TTN) est l’unique organisme légalement mandaté pour opérer la plateforme nationale. Face à l’afflux massif de demandes d’adhésion, la plateforme connaît des ralentissements. Ce goulot d’étranglement logistique impose une phase de transition souple.

5. Sanctions et Tolérance : Le calendrier réel

La Loi de Finances 2025 prévoit des sanctions en cas d’émission de factures papier par des entités obligées. Cependant, le Ministère des Finances prône la flexibilité : aucune sanction ne sera appliquée tant que la plateforme TTN n’est pas 100% opérationnelle.

Statut du Contribuable Risque de Sanction Adhésion validée ou en attente TTN Zéro risque Demande d’adhésion déposée Zéro risque Non-inscrit (mais concerné) Sanction uniquement après activation officielle du système

6. Focus Clients et Professions Libérales

Pour le Client : Aucune obligation de réclamer le format électronique. La facture papier reste 100% valable pour la comptabilité, la déduction de la TVA et des charges.

Pour les Professions Libérales (Médecins, Avocats…) : Déjà soumis à l’obligation de facturer (notes d’honoraires), le passage au numérique ne change pas le fond du métier. Le gouvernement s’est engagé à respecter le secret professionnel via des modalités adaptées.

7. Exceptions et Coûts

Exclusions : Les secteurs n’émettant pas de factures classiques (Banques, Assurances) sont exemptés.

Les secteurs n’émettant pas de factures classiques (Banques, Assurances) sont exemptés. Régime Forfaitaire : Obligation de facturation électronique uniquement pour les transactions supérieures à 500 DT .

Obligation de facturation électronique uniquement pour les transactions . Coût : Le tarif de TTN est fixé à 190 millimes par facture.

Le saviez-vous ? En Tunisie, la facture papier ne disparaît pas pour le client, mais sa version électronique devient le seul gage de conformité pour le fournisseur. Une nuance de taille pour les 340.000 professionnels concernés par la réforme 2026.

Comparatif : Facture Papier vs Facture Électronique (Transition 2026)

Caractéristique Facture Papier (Traditionnelle) Facture Électronique (TTN) Statut Légal 2026 Tolérée durant la phase de transition Obligatoire pour les services et GE Coût à l’unité Impression + Archivage physique 190 millimes (Tarif TTN) Validité Fiscale Admise pour déduction TVA/Charges Nativement conforme et sécurisée Archivage Physique (risque de perte/dégradation) Numérique centralisé et pérenne Sanctions Applicables si le système TTN est prêt Aucune (si adhésion en cours) Impact Client Reçue normalement Aucune obligation d’exiger le format e-doc

Conclusion : Ne subissez pas la réforme, anticipez-la !

La transition vers la facturation électronique en Tunisie est bien plus qu’une mise à jour technique ; c’est un changement de paradigme fiscal. Si la souplesse du ministère et les délais de mise en conformité de TTN offrent un répit salutaire, l’année 2026 marquera le point de non-retour pour la digitalisation des services.

Pour les 340 000 contribuables concernés, la clé de la sérénité réside dans l’information en temps réel. Entre les futures notes générales, l’activation officielle des sanctions et les ajustements pour les professions libérales, le paysage va évoluer rapidement.

Conseil : Engagez votre procédure d’adhésion auprès de TTN dès maintenant pour régulariser votre situation, mais continuez votre exploitation habituelle en toute sérénité.