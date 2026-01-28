Une table ronde sur les énergies propres s’est tenue, mercredi, dans la ville de Sidi Bouzid, afin de mettre davantage en lumière les problèmes rencontrés par les entreprises opérant dans ce secteur et identifier les solutions possibles.

Cette rencontre a été organisée à l’initiative de l’Organisation tunisienne des énergies renouvelables (STEP).​​​​​​​

Le vice-président de la Chambre des fournisseurs relevant de la STEP Tarek Jareya a indiqué, à l’Agence TAP, que cette rencontre a été consacrée à l’examen des difficultés auxquelles font face les entreprises actives dans ce secteur dans la région de Sidi Bouzid, notamment dans leurs relations avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). Elle s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accélérer davantage la mise en place des projets d’énergies propres dans la région.

Il a également précisé que ces rencontres seront organisées dans l’ensemble des régions du pays afin de simplifier davantage les procédures de mise en place de l’énergie solaire et d’assurer le suivi de l’état d’avancement des projets dans touts les districts et les gouvernorats.

De son côté, le trésorier de la STEP, Jaafar Aissaoui a souligné, à l’Agence TAP, que l’organisation œuvre à défendre les entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, en vue de lever les obstacles, de trouver des solutions possibles et de renforcer le travail commun avec le ministère de tutelle et la STEG, dans le but d’accélérer la transition énergétique et de soutenir la stratégie nationale dans le domaine des énergies renouvelables.