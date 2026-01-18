La 18e journée du Championnat d’Allemagne de football a offert plusieurs rencontres spectaculaires et des résultats décisifs pour le classement.

Vendredi, le Werder Brême et l’Eintracht Francfort se sont quittés sur un score nul et riche en buts (3-3).

Samedi : succès serrés et écrasement du Bayern

Samedi, Hambourg et Mönchengladbach n’ont pu se départager (0-0). Hoffenheim a pris le dessus sur Bayer Leverkusen (1-0), tandis que Wolfsburg et Heidenheim se sont neutralisés (1-1).

Le Borussia Dortmund a signé une victoire 3-2 face à St Pauli, et le FC Cologne s’est imposé 2-1 contre Mayence. Enfin, le Bayern Munich a infligé une lourde défaite au RB Leipzig (5-1), consolidant sa position de leader.

Deux rencontres restent à disputer dimanche : Stuttgart – Union Berlin à 15h30 et Augsbourg – Fribourg à 17h30.

Classement provisoire

Le Bayern Munich conserve la tête avec 50 points en 18 matches, invaincu avec 16 victoires et 2 nuls. Dortmund suit à 39 points, Hoffenheim complète le podium avec 33 points après 17 rencontres. RB Leipzig et Stuttgart pointent à 32 points chacun, tandis que Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort occupent respectivement les 6e et 7e places.

En bas de tableau, Mayence et St Pauli ferment la marche avec 12 points chacun.