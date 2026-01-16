Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, Carlos Eduardo Diaz Moreira, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en qualité d’ambassadeur de la République du Nicaragua auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Alger.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant la Tunisie et le Nicaragua, qui se sont renforcées depuis la signature de l’accord portant établissement des relations diplomatiques, indique un communiqué publié par le département.

Le ministre a, à cette occasion, réaffirmé la disposition du département à apporter à l’ambassadeur tout l’appui requis afin de lui permettre de s’acquitter de sa mission dans les meilleures conditions, en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale et d’en élargir les horizons dans les domaines diplomatique, économique, commercial et culturel, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux relations entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur du Nicaragua a exprimé sa fierté de prendre ses fonctions auprès de la République tunisienne, saluant la qualité des relations unissant les deux pays.

Il a souligné la détermination de son pays à renforcer davantage les liens d’amitié et consolider et élargir les relations de coopération établies avec la Tunisie, notamment à travers l’intensification des visites de haut niveau et le renforcement des efforts communs pour promouvoir la coopération bilatérale et la diversifier à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Lors de cette rencontre, il a été convenu d’élaborer un programme de coopération à court et moyen termes, dont l’exécution pourrait être engagée au cours des prochains mois.