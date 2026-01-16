Le pavillon national tunisien a été inauguré ce vendredi au salon professionnel international « Maison&Objet » à Paris, en présence de l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, et de plusieurs responsables tunisiens.

Selon les réseaux sociaux de l’ambassade, ce salon se tient du 15 au 19 janvier au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), Leïla Meslati, ainsi que de représentants des ministères du Tourisme et des Finances, et de l’Office national du tourisme tunisien en France.

Conçu et géré par l’ONAT, le pavillon met en valeur une sélection d’artisans et de créateurs spécialisés dans les produits haut de gamme. Les visiteurs peuvent y découvrir des articles de décoration intérieure, des senteurs, des objets en fibres végétales, de la maroquinerie, de la poterie, dont la célèbre poterie de Sejnane, de l’ameublement et du verre soufflé.

En marge de l’événement, l’ambassadeur Dhia Khaled a échangé avec les exposants tunisiens sur les initiatives à mettre en œuvre en 2026 pour renforcer la visibilité et la présence des produits artisanaux tunisiens sur le marché français.

Symbole d’une identité enracinée et d’un savoir-faire ancestral, l’artisanat tunisien y est présenté comme un atout culturel et économique majeur.