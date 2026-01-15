Le nombre de personnes ayant bénéficié des services des centres de thermalisme en Tunisie s’élève à 7 millions au cours de l’année 2025, répartis sur 490 centres qui varient entre stations thermales, bains minéraux et centres de thalassothérapie (eau de mer et eau douce) selon le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Walid Naija.

Naija a souligné jeudi, dans une déclaration à la TAP en marge de sa participation au “Forum Kapsa du thermalisme 2026″ à Gafsa, que ce chiffre reflète l’engouement croissant pour le traitement par les eaux thermales et le tourisme médical.

Il a précisé que les centres de thermalisme ont enregistré un taux de croissance estimé à 5 pc entre 2024 et 2025.

Le responsable a indiqué que 70% des visiteurs aux centres et stations thermales en Tunisie sont des touristes qui sont attirés par les centres de thalassothérapie en eau de mer. ” Ce qui renforce la position de la Tunisie en tant que destination privilégiée en matière de tourisme médical”, a-t-il ajouté.

Walid Naija a relevé que le nombre de visiteurs aux centres de thalassothérapie a atteint 180 mille en 2025, soulignant la nécessité de renforcer davantage l’investissement, de développer les infrastructures et d’améliorer la qualité des services de santé dans ce domaine.

“Le ministère de la Santé œuvre à renforcer la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale pour l’exportation des services de santé de manière à impulser le secteur du thermalisme et attirer de nouveaux marchés”, a déclaré le directeur général de la santé, indiquant que le thermalisme constitue une option thérapeutique complémentaire au système traditionnel et a prouvé son efficacité dans le traitement des maladies chroniques telles que les rhumatismes, les maladies respiratoires, la réhabilitation fonctionnelle et la santé mentale.