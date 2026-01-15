Le membre au bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture (UTAP), Hamadi Boubakri a déploré, jeudi, le manque de quantités suffisantes d’ammonitrate dans les gouvernorats de Siliana et du Kef, engrais nécessaire aux semis des grandes cultures.

Boubakri a souligné, à l’Agence TAP, que la délégation d’El Krib n’a reçu que 400 tonnes d’ammonitrate alors que les besoins de la région sont estimés à deux fois supérieurs.

Il a ajouté que le retard dans l’épandage de cet engrais, durant la phase de croissance des plants, peut impacter la récolte céréalière pour les agriculteurs.