Sur instruction du président de la République Kais Said, le ministre de l’économie et de la planification Samir Abdelhafidh a participé aux travaux de la 5ème édition du Forum « Future Minerals Forum » (FMF 2026) qui se déroule, du 13 au 15 janvier 2026 à Ryadh (Arabie Saoudite ) sous le thème : “Minéraux : Relever les défis d’une nouvelle ère de développement”.

Cette nouvelle édition, à laquelle ont participé plus de 100 pays et 59 organisations internationales, outre un nombre d’experts et des représentants de grandes sociétés spécialisées dans ce secteur, a constitué une occasion pour examiner les perspectives de développement du secteur minier et les moyens de renforcer son rôle en tant que levier fondamental au sein de la chaine d’approvisionnement au service du développement économique et social, souligne un communiquai du département de l’économie publié, mercredi.

Au cours de la première journée, Abdelhafidh a participé à une réunion ministérielle tenue en marge du forum et qui a permis de passer en revue l’importance du secteur minier et les opportunités d’emplois qu’il peut créer, outre les moyens et les mécanismes à même de garantir sa pérennité tout en préservant l’environnement et lutter contre la pollution.

Le ministre et la délégation qui l’accompagne ont également participé à la 10ème réunion ministérielle arabe de concertation tenue à l’initiative de l’Organisation Arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines (OADIM) en coopération avec le ministère Saoudien de l’industrie et des ressources minières.

Abdelhafidh a, également, pris part à l’ouverture de la foire internationale des Mines à laquelle participent 285 sociétés internationales pionnières dans ce domaine.

Au cours de la 2ème journée, le ministre a participé à la séance inaugurale de la la 5ème édition du FMF 2026. Il a également pris part à un nombre de conférences débats axées sur des questions stratégiques liées au futur du secteur minier, notamment, la garantie des chaines d’approvisionnement et la création d’un environnement d’investissement durable, outre les nouveautés techniques et numériques, ainsi que le rôle du secteur privé.