Après une sortie française le 3 décembre 2025, « Mektoub My Love : Canto Due », septième long métrage du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, sera projeté à partir du 14 janvier dans les cinémas Pathé à Tunis, selon les informations communiquées par son distributeur Pathé Tunisie.

D’une durée de 2h14, ce drame romantique, coécrit par Abdellatif Kechiche et Ghalya Lacroix, est une adaptation libre du roman La Blessure, la vraie de François Bégaudeau. Le film est produit par Bling Flamingo, en coproduction avec Pathé Production, Why Not Productions et Goodfellas, avec le soutien de Canal+ et de Ciné+.

Le récit suit Amin, de retour à Sète après ses études à Paris, où il nourrit toujours un projet de cinéma. Un producteur américain, rencontré par hasard, s’intéresse à son scénario et souhaite confier le rôle principal à son épouse, Jess. Le film met en scène les trajectoires personnelles et professionnelles de ses personnages dans un contexte estival.

« Canto Due » s’inscrit dans la trilogie « Mektoub My Love », initiée avec « Mektoub My Love : Canto Uno » (2017) et poursuivie par « Mektoub My Love : Intermezzo » (2019), un film controversé présenté au Festival de Cannes mais resté inédit en salles. Ce troisième volet vient compléter ce cycle consacré à la jeunesse et aux relations humaines.

Le film a été présenté en compétition officielle (Concorso Internazionale) à la 78e édition du Festival du film de Locarno, organisée du 6 au 16 août 2025.

Avant de passer à la réalisation, Abdellatif Kechiche a débuté comme acteur. Il apparaît en 1978 dans une adaptation de Federico García Lorca, avant de jouer au théâtre, notamment au Théâtre national de l’Odéon, puis au cinéma dans Le Thé à la menthe d’Abdelkrim Bahloul en 1984. Il réalise son premier long métrage, La Faute à Voltaire, en 2000.

Réalisateur de fictions toutes produites en France, Kechiche est notamment l’auteur de L’Esquive (2004), La Graine et le Mulet (2007), Vénus noire (2010) et La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 (2013), film récompensé par la Palme d’or au Festival de Cannes.