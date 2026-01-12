La 11ᵉ édition du Salon international PETRO AFRICA se tiendra du 16 au 19 juin 2026 au Parc des Expositions du Kram, sous le thème “Durabilité pour une économie verte” (Sustainability for a Green Economy). Cet événement vise à rassembler les principaux acteurs des secteurs pétrolier, gazier, énergétique et des services autour des enjeux de la transition écologique et de la décarbonation.

Fort du succès de l’édition précédente, qui a réuni plus de 300 exposants et 10 mille visiteurs issus de 22 pays, PETRO AFRICA 2026 espère une participation encore plus large, avec plus de 250 entreprises attendues provenant de 24 pays.

L’édition 2026 combinera une exposition commerciale et un programme technique approfondi, articulé autour de cinq axes majeurs : l’exploration et la production pétrolière et gazière, la transformation numérique et les TIC appliquées à l’énergie, la gestion du carbone et les énergies vertes, la QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), ainsi que les ressources humaines et le développement des compétences.

En marge de PETRO AFRICA, plusieurs événements parallèles enrichiront le programme : GREEN AFRICA, LOGISTICA AFRICA, AFRICA TRAFFIC et AFRICA PUBLIC WORKS, offrant des opportunités accrues de réseautage et de collaboration intersectorielle.