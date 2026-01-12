La 16e journée du Championnat d’Allemagne de football a été marquée par une démonstration offensive du Bayern Munich, large vainqueur de Wolfsburg, et par une lourde défaite du Bayer Leverkusen à domicile face à Stuttgart. Plusieurs rencontres se sont conclues sur des scores de parité, tandis que deux matches restent reportés.

Le Bayern Munich en démonstration

Dimanche, le Bayern Munich a confirmé sa domination en infligeant une sévère correction à Wolfsburg (8-1). Ce succès net permet aux Bavarois de consolider leur place de leader avec un bilan impressionnant après 16 journées. Toujours invaincu, le Bayern affiche une attaque prolifique et une défense solide, comme en témoignent ses statistiques au classement.

Le même jour, le Borussia Mönchengladbach s’est imposé sans difficulté face à Augsbourg (4-0), signant une victoire large qui lui permet de rester au contact du milieu de tableau.

Matches disputés et résultats serrés

La journée avait débuté vendredi par un match spectaculaire entre l’Eintracht Francfort et Dortmund, conclu sur un nul riche en buts (3-3). Dortmund, dauphin du Bayern, a ainsi laissé filer deux points tout en conservant sa deuxième place.

Samedi, plusieurs rencontres se sont jouées sur des écarts réduits. Union Berlin et Mayence se sont neutralisés (2-2), tout comme Heidenheim et le FC Cologne sur le même score. Fribourg a, en revanche, tiré son épingle du jeu à domicile en battant Hambourg (2-1).

Stuttgart surprend Leverkusen

Le fait marquant de samedi reste la victoire éclatante de Stuttgart sur la pelouse du Bayer Leverkusen (4-1). Ce revers pèse sur Leverkusen, qui reste toutefois dans le groupe de tête, à égalité de points avec Leipzig et Stuttgart.

Deux rencontres de cette 16e journée, St Pauli – RB Leipzig et Werder Brême – Hoffenheim, ont été reportées .

Un classement toujours dominé par le Bayern

Au classement, le Bayern Munich occupe solidement la première place avec 44 points, devant Dortmund (33 points). RB Leipzig, Leverkusen et Stuttgart suivent avec 29 points, bien que Leipzig et Hoffenheim comptent un match en moins. En bas de tableau, Mayence ferme la marche avec 9 points après 16 journées.