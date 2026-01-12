En 2025, les constructeurs chinois ont atteint environ 9,8 % du marché total des véhicules particuliers en Europe, contre 3,2 % en 2023. La progression est encore plus marquée sur le segment des voitures électriques à batterie (BEV), où leur part de marché s’établit à 22 %. Cette évolution confirme un changement structurel du paysage automobile européen.

MG et BYD dominent les ventes chinoises

Sur le marché européen, MG Motor concentre près de 55 % des ventes des marques chinoises. Le constructeur s’appuie sur un positionnement prix/équipement compétitif et sur un réseau de distribution déjà implanté.

BYD arrive en deuxième position avec environ 25 % de part de marché. Sa stratégie repose sur une intégration industrielle complète et sur une forte visibilité marketing, notamment via le sponsoring sportif.

Derrière ces deux acteurs, Chery, avec ses marques Omoda et Jaecoo, représente près de 10 % des ventes chinoises grâce à une offre multi-énergies. Geely, propriétaire de Zeekr et Lynk & Co, atteint environ 7 % en misant sur un positionnement plus premium et sur ses synergies avec Volvo.

Une intégration verticale déterminante

Le premier levier de compétitivité réside dans l’intégration verticale. Des groupes comme BYD produisent en interne batteries, moteurs et composants électroniques. Cette organisation leur a permis de maintenir des prix stables en 2025 malgré la hausse des matières premières, avec un avantage tarifaire estimé entre 15 % et 25 % par rapport aux constructeurs européens.

Une implantation industrielle en Europe

Face aux droits de douane compensateurs décidés par l’Union européenne, plusieurs groupes ont localisé leur production. BYD a accéléré son implantation en Hongrie. Chery a lancé une production à Barcelone sur l’ancien site Nissan. Leapmotor assemble certains modèles en Pologne grâce aux capacités industrielles de Stellantis.

La technologie comme critère d’achat

En 2025, l’argument technologique prend le pas sur le seul critère prix. Les systèmes d’infodivertissement et d’aide à la conduite de marques comme Zeekr sont perçus comme plus modernes. L’arrivée de Xiaomi sur le marché européen en fin d’année renforce cette dynamique.

Pression accrue sur les constructeurs européens

Cette montée en puissance a conduit Volkswagen, Renault et Stellantis à accélérer le développement de modèles électriques à moins de 25 000 €. L’année 2026 est désormais présentée comme celle d’une intensification de la concurrence tarifaire sur les citadines électriques.