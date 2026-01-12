Le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council – TABC), organisera samedi 17 janvier courant, une conférence-débat consacrée aux mécanismes de financement pour l’expansion des entreprises tunisiennes en Afrique et ce en partenariat avec l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC),

Cette rencontre a pour objectif de présenter les solutions de financement disponibles pour soutenir les entreprises tunisiennes déjà actives sur le continent ou souhaitant s’y internationaliser.

Les thématiques abordées porteront notamment sur le rôle du capital-investissement en Tunisie et sur les Fonds d’Investissement Spécialisés (FIS).