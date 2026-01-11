AGADIR, 11 janvier 2026 – Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a attribué l’élimination de son équipe à des erreurs commises à des moments décisifs du match face à l’Égypte (3-2). La rencontre s’est disputée samedi au Grand Stade d’Agadir, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

En conférence de presse d’après-match, le technicien ivoirien a exprimé sa frustration face au scénario de la rencontre. Selon lui, malgré la préparation mise en place pour affronter l’Égypte, son équipe n’a pas su répondre dans les moments clés. Il a estimé que ces passages ont pesé lourdement dans l’issue du match.

Une entame de match déterminante

Emerse Faé est revenu en priorité sur le début de la rencontre, qu’il a qualifié de facteur déterminant. L’encaissement rapide de deux buts a, selon lui, placé la Côte d’Ivoire dans une situation difficile face à une équipe expérimentée. Il a rappelé que l’Égypte sait exploiter les erreurs adverses et tirer profit des occasions offertes.

Ce départ compliqué a contraint la sélection ivoirienne à courir après le score, modifiant l’équilibre initial du match. Malgré des tentatives de réaction, l’écart concédé en début de rencontre a compliqué la gestion du reste de la partie.

Des choix assumés jusqu’au bout

Interrogé sur ses choix tactiques et les changements effectués en fin de match, le sélectionneur ivoirien a assumé ses décisions. Il a indiqué que l’objectif restait de croire en un renversement de situation jusqu’au coup de sifflet final. Les ajustements opérés visaient à apporter des solutions offensives et à maintenir la pression sur l’adversaire.

Toutefois, il a reconnu que ces tentatives n’ont pas permis d’inverser le cours de la rencontre. Malgré l’engagement affiché par les joueurs entrés en jeu, le score est resté favorable à l’Égypte.

Une élimination au stade des quarts

Cette défaite marque la fin du parcours de la Côte d’Ivoire dans cette édition de la CAN. Le sélectionneur a souligné la difficulté de quitter la compétition à ce stade, tout en mettant en avant l’implication de ses joueurs durant le tournoi.

De son côté, l’Égypte poursuit son parcours et se qualifie pour les demi-finales. Elle affrontera le Sénégal, mercredi, au Grand Stade de Tanger, avec pour enjeu une place en finale de la compétition.