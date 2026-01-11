RABAT, 11 janvier 2025 – La Coupe d’Afrique des Nations de football, organisée au Maroc, entre dans sa phase décisive avec la programmation des demi-finales. Les rencontres se disputeront le 14 janvier 2026, à quatre jours de la finale prévue le 18 janvier.

Deux affiches majeures opposeront des sélections parmi les plus titrées du continent africain. Les matchs se joueront dans deux enceintes emblématiques, à Tanger et à Rabat, selon le programme communiqué par les organisateurs.

Sénégal – Égypte en ouverture à Tanger

La première demi-finale mettra aux prises le Sénégal et l’Égypte, le 14 janvier à partir de 18h00 (GMT+1). La rencontre se déroulera au Grand Stade de Tanger.

Ce duel opposera deux nations habituées aux phases finales de la compétition. Le Sénégal, tenant régulier des derniers tours, affrontera une sélection égyptienne parmi les plus couronnées de l’histoire de la CAN. L’enjeu sera une place en finale, dans un contexte de forte affluence attendue.

Maroc – Nigeria en soirée à Rabat

La seconde demi-finale se jouera le même jour à 21h00 (GMT+1). Le Maroc, pays hôte du tournoi, sera opposé au Nigeria. La rencontre aura lieu au Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat.

Porté par le soutien du public, le Maroc tentera de confirmer son parcours dans la compétition. Le Nigeria, de son côté, cherchera à s’imposer face au pays organisateur pour accéder à la finale.

Une place en finale en jeu

À l’issue de ces deux rencontres, les vainqueurs se qualifieront pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, programmée le 18 janvier au Maroc. Les équipes battues disputeront le match pour la troisième place.