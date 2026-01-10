RABAT, 10 janvier 2026 – Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont livré des résultats partiels à l’issue des rencontres disputées vendredi et samedi, dessinant progressivement le tableau des demi-finales de la compétition continentale.

Les matches ont débuté vendredi 9 janvier avec deux affiches. Le Sénégal s’est imposé face au Mali sur le score de 1-0. Cette courte victoire a permis aux Sénégalais de valider leur qualification pour le dernier carré. Dans l’autre rencontre de la journée, le Maroc, pays hôte, a battu le Cameroun (2-0), confirmant son parcours dans cette édition de la CAN.

Les quarts de finale se sont poursuivis samedi 10 janvier. Le Nigeria a éliminé l’Algérie en s’imposant 2-0. Cette victoire a permis à la sélection nigériane de rejoindre les demi-finales. Le dernier quart de finale opposera, samedi à 20h00, l’Égypte à la Côte d’Ivoire, tenante du titre. Cette rencontre déterminera le dernier qualifié pour le dernier carré.

À l’issue de ces résultats, le programme des demi-finales, prévues mercredi 14 janvier, est en partie connu. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match Égypte–Côte d’Ivoire à 18h00. Le Maroc sera opposé au Nigeria à 21h00, dans une rencontre entre le pays hôte et une sélection déjà qualifiée lors des quarts de finale.

La suite du calendrier prévoit également un match de classement pour les troisième et quatrième places, programmé samedi 17 janvier à 17h00. La finale de la CAN 2025 se disputera dimanche 18 janvier à 20h00.

Ces échéances marqueront la conclusion de la phase finale de la compétition, avec des affiches déterminantes pour l’attribution du titre continental.