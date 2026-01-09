L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) a annoncé la prolongation du délai de réception des demandes de participation à la 42ème édition du Salon de la création artisanale, jusqu’au lundi 12 janvier 2026.

Les artisans voulant participer à cette édition qui aura lieu au Parc des expositions du Kram, du 27 mars au 5 avril 2026, sont appelés à contacter les services des commissariats régionaux de l’artisanat pour déposer leurs dossiers dans les délais impartis , selon un communiqué publié par l’ONAT.

La précédente édition du Salon de la création artisanale a été organisée, du 23 mai au 1er juin 2025, au Parc des expositions du Kram, enregistrant la participation d’environ 1 000 exposants dans plusieurs spécialités artisanales.

Cette manifestation est un rendez-vous annuel important pour mettre en valeur la diversité du patrimoine artisanal de la Tunisie et présenter les produits innovants de jeunes artisans diplômés du supérieur.