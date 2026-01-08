L’ambassade de Tunisie au Caire a annoncé, jeudi, la décision des autorités tunisiennes de faciliter aux Égyptiens les procédures d’obtention de visas d’entrée au territoire tunisien via les postes frontaliers à partir du 15 janvier courant.

Selon l’ambassade, cette mesure s’applique exclusivement aux chercheurs, professeurs d’enseignement supérieur, médecins et hauts fonctionnaires de l’Etat dont le grade est au moins celui de directeur. La profession devrait être mentionnée dans leur passeport et attestée par un certificat de travail délivré par le voyageur à son arrivée en Tunisie.

Cette mesure s’applique également aux familles issues de mariages mixtes tuniso-égyptiens (conjoint et enfants), sous présentation d’un document attestant du mariage avec un Tunisien ou une Tunisienne, précise la même source.

Pour les ressortissants égyptiens voyageant en Tunisie dans le cadre de groupes touristiques de plus de dix personnes, l’ambassade exige que les services de sécurité concernés soient informés à l’avance des listes nominatives des demandeurs de visa et de tous les documents composant le dossier (voucher, billets de retour correspondant à la date de fin de la réservation à l’hôtel, copies des passeports, accord préalable des services de sécurité par l’intermédiaire d’agences de voyage tunisiennes agréées par le ministère du Tourisme, valables et utilisables, et programme détaillé du voyage depuis la date d’entrée en Tunisie jusqu’à la date de départ).

Cela est nécessaire afin d’obtenir l’autorisation préalable des autorités compétentes par l’intermédiaire d’agences de voyage tunisiennes agréées par le ministère du Tourisme, souligne l’ambassade.