Le taux d’inflation pour l’ensemble de l’année 2025 a reculé pour s’établir à 5,3 %, contre 7% en 2024, selon l’Indice des prix à la consommation pour Décembre 2025, publié lundi par l’INS.

D’après la même source, le taux d’inflation s’est stabilisé à 4,9%, au mois de décembre 2025, par rapport au mois précédent.

Cette stabilité s’explique d’une part par l’accélération du rythme d’évolution des prix du groupe « Alimentation » (6,1% en décembre 2025 contre 5,8% en novembre 2025) et d’autre part par le ralentissement du rythme d’évolution des prix du groupe « Services de restauration, cafés et hôtels » (6% en décembre 2025 contre 6,2% en novembre 2025).

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6,1%. Cette augmentation est principalement expliquée par la hausse des prix de la viande d’agneau de 17,3%, des fruits frais de 16%, des légumes frais de 14%, de la viande bovine de 10,6% et des poissons frais de 9,9%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 14,8%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont connu une augmentation de 4,9% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 5,1%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 3,9% sur un an, principalement expliquée par l’augmentation des prix des services d’hébergement de 11,6%.

En décembre 2025, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s’établir à 4,9% après 5% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont cru de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 0,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7% contre 0,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois

Au mois de décembre 2025, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, par rapport à novembre 2025.

Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix du groupe « Habillement et chaussures » (+1,7%) et du groupe « Services de restauration, cafés et hôtellerie » (+0,6%), tandis que les prix du groupe « Alimentation » ont diminué de 0,2%.

Sur un mois, les prix du groupe des produits alimentaires ont diminué de 0,2%, en raison de la baisse des prix des huiles alimentaires (-2,4%), des légumes (-2%) et de la volaille (-0,8%). En revanche, les prix des fruits frais ont augmenté de 2,7% et ceux des poissons frais de 0,8%.

Les prix des produits du groupe « Habillement et chaussures » ont augmenté de 1,7% en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 1,9% et ceux des chaussures de 1,6%.

Ceux du groupe « service restaurants, cafés et hôtels » ont évolué de 0,6%, en raison de l’augmentation des prix des services d’hébergement 2,8%.

Contribution à l’inflation par secteur et par régime

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 1,9% et 1,3%.

Par régime le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,1% et 1,6%.