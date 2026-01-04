La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase à élimination directe avec une rencontre attendue entre l’Afrique du Sud et le Cameroun. Ce match de 1/8 de finale se disputera le 4 janvier 2026 à 20h00, à l’Al Medina Stadium, au Maroc, pays hôte du tournoi.

Un rendez-vous décisif à élimination directe

Contrairement à la phase de groupes, ce 8e de finale ne laisse aucune place à l’erreur. Une victoire est indispensable pour accéder aux quarts de finale, tandis qu’une défaite entraîne une élimination immédiate. Selon les médias africains, ce contexte renforce la prudence tactique attendue des deux sélections.

L’Afrique du Sud face à un défi historique

L’Afrique du Sud aborde ce match avec l’objectif de confirmer sa solidité collective. Les observateurs mettent en avant une équipe disciplinée, capable de gérer les temps faibles et de s’appuyer sur un bloc compact. En phase finale, la gestion du rythme et de la pression est identifiée comme un facteur déterminant pour cette sélection.

Le Cameroun et l’expérience des grands rendez-vous

Le Cameroun, nation la plus titrée encore en lice selon l’historique de la compétition, aborde ce 8e de finale avec un statut d’équipe expérimentée. Les médias sportifs africains soulignent régulièrement la capacité des Lions Indomptables à gérer les matchs couperets, notamment grâce à leur vécu dans les phases finales de la CAN.

Clés du match et tendances observées

Les analyses convergent vers un match fermé, où l’efficacité offensive et la gestion des duels au milieu de terrain pourraient faire la différence. Le temps réglementaire pourrait ne pas suffire à départager les deux équipes, selon plusieurs scénarios évoqués dans la presse spécialisée africaine.

Projection factuelle

Aucun favori net ne se dégage. Les tendances médiatiques évoquent un affrontement équilibré, avec une issue incertaine pouvant se jouer sur des détails, qu’il s’agisse d’une phase arrêtée, d’une erreur défensive ou d’un fait de jeu.