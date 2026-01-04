La 17e journée du Championnat de France de football a livré ses premiers enseignements avec plusieurs résultats marquants entre vendredi et samedi, tandis que la journée se poursuit dimanche avec cinq rencontres encore à disputer. Au classement provisoire, Lens conforte sa position de leader.

Lens frappe fort à Toulouse

Vendredi, Lens a ouvert cette 17e journée par une victoire nette sur la pelouse de Toulouse (3-0). Ce succès permet aux Lensois de porter leur total à 40 points après 17 matches, consolidant leur première place au classement.

Lyon et Rennes s’imposent à l’extérieur

Samedi, Lyon a signé une performance notable en s’imposant à Monaco (3-1). Ce résultat permet aux Lyonnais de totaliser 30 points et de rester au contact du haut du tableau. Rennes a également réalisé une bonne opération en allant battre Lille (2-0), un concurrent direct, au stade Pierre-Mauroy.

Dans les autres rencontres de samedi, Nice et Strasbourg se sont neutralisés (1-1), un résultat qui maintient les deux équipes dans le ventre mou du classement.

Cinq matches attendus dimanche

La 17e journée se poursuit dimanche avec cinq affiches au programme. Marseille reçoit Nantes, tandis que Brest affronte Auxerre. Lorient sera opposé à Metz et Le Havre accueillera Angers. Enfin, le Paris Saint-Germain affronte le Paris FC dans un derby parisien très attendu.

Avant ces rencontres, le PSG occupe la deuxième place avec 36 points en 16 matches, devant Marseille (32 points en 16 matches) et Lille (32 points en 17 matches). La lutte reste ouverte aussi bien pour les places européennes que pour le maintien.

Le bas de tableau sous tension

En bas de classement, la situation demeure serrée. Auxerre, Nantes et Metz ferment la marche avec respectivement 12, 11 et 11 points, mais disposent encore de matches à jouer. Les résultats de dimanche pourraient donc redistribuer les cartes dans la zone rouge.