Le Sénégal lance sa phase finale au Maroc. Les Lions de la Teranga affrontent le Soudan à Tanger. Ce huitième de finale oppose le tenant du titre à la surprise du tournoi. L’enjeu est simple : une place en quarts de finale.

Forme

Le Sénégal survole son groupe avec trois victoires. L’attaque menée par Sadio Mané est en pleine confiance. Le Soudan se qualifie après un parcours héroïque en poules. Les Soudanais n’ont rien à perdre face au géant sénégalais.

Face-à-face

Le Sénégal propose un bloc haut et agressif. Aliou Cissé s’appuie sur une défense de fer dirigée par Kalidou Koulibaly. Le Soudan mise sur un bloc bas très compact. Les Faucons du Désert attendent les contres pour piquer.

Joueurs à suivre

Nicolas Jackson (Sénégal) : L’attaquant de Chelsea est l’homme en forme du moment.

: L’attaquant de Chelsea est l’homme en forme du moment. Sadio Mané (Sénégal) : Le capitaine reste le guide technique des Lions.

: Le capitaine reste le guide technique des Lions. Mohamed Abdelrahman (Soudan) : Le buteur soudanais est le principal danger en contre-attaque.

Attentes

Le Sénégal devrait dominer le jeu. Les Lions veulent marquer tôt pour se rassurer. Le Soudan va tenter de tenir le score le plus longtemps possible. On prévoit une rencontre physique et tactique.

Diffusion TV par zone géographique

France : Le match est retransmis en direct sur beIN SPORTS 1.

: Le match est retransmis en direct sur beIN SPORTS 1. Sénégal : La rencontre est disponible sur la RTS (Radio Télévision Sénégalaise).

: La rencontre est disponible sur la RTS (Radio Télévision Sénégalaise). Afrique subsaharienne : Le duel est diffusé par Canal+ CAN et New World TV.

: Le duel est diffusé par Canal+ CAN et New World TV. Zone MENA (Maghreb et Moyen-Orient) : La diffusion est assurée par les chaînes beIN Sports Max.

: La diffusion est assurée par les chaînes beIN Sports Max. Maroc (Pays hôte) : Le match est accessible sur Arryadia TNT.

Comment regarder en streaming ?