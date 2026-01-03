La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase à élimination directe. La première journée des huitièmes de finale se joue le samedi 3 janvier 2026 avec deux affiches au programme. Le Sénégal affronte le Soudan à 17:00 au Stade Ibn Batouta. En soirée, le Mali défie la Tunisie à 20:00 au Stade Mohammed V.

Contexte et enjeu

Chaque match est à élimination directe. Une victoire ouvre la porte des quarts de finale. Une défaite met fin au parcours. Les stades marocains attendent une forte affluence et une ambiance tendue.

Forme et dynamique

Le Sénégal arrive avec un bloc compact et une pression haute efficace sur ses trois derniers matchs [à vérifier]. Le Soudan s’appuie sur un bloc bas discipliné et des transitions rapides.

Le Mali affiche une intensité constante et un jeu vertical. La Tunisie privilégie la maîtrise du tempo et la sécurité défensive sur ses dernières sorties.

Classement et pression

Les Lions de la Teranga avancent avec le statut de favori assumé. Le Soudan joue sans pression.

Mali–Tunisie s’annonce plus équilibré. La qualification se jouera sur les détails tactiques.

Face-à-face

Les confrontations récentes entre ces équipes restent serrées en phase finale de CAN, avec peu d’écart au score.

Ce qu’on attend du match

Sénégal–Soudan devrait opposer pression haute contre bloc bas. Mali–Tunisie promet un duel tactique au milieu. L’efficacité sur coups de pied arrêtés peut faire basculer les rencontres.

Guide pratique – TV & streaming

Sénégal – Soudan : samedi 3 janvier 2026, 17:00.

Mali – Tunisie : samedi 3 janvier 2026, 20:00.

Diffusion TV et streaming officiels : Bein Sports.

👉 Retrouvez aussi le calendrier complet de la CAN 2025 et les résultats précédents pour suivre l’évolution du tournoi.