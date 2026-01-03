Le Sénégal et le Soudan s’affrontent samedi à 17h00 au Grand Stade de Tanger, en match d’ouverture des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Une rencontre à élimination directe où chaque détail pourrait peser dans la quête d’une place en quarts de finale.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur soudanais Kwesi Appiah a affiché un discours mesuré. Il a reconnu la valeur de l’adversaire sénégalais, tout en affirmant que son équipe abordera la rencontre sans crainte. Il a souligné que l’objectif est de livrer une prestation solide et de donner une image fidèle du football soudanais.

Le Soudan mise sur la cohésion et l’état d’esprit

Kwesi Appiah a insisté sur l’importance de la solidarité et du respect des rôles sur le terrain. Selon lui, la différence entre les équipes ne se mesure pas uniquement sur le papier, mais à ce que chacune est capable de produire lors du match. Il a rappelé que, contrairement à la phase de groupes, les rencontres à élimination directe se résument à un seul objectif : gagner.

Le joueur Bakhit Khamis a abondé dans le même sens. Il a qualifié le Sénégal de favori pour le sacre, tout en affirmant que la sélection soudanaise s’est préparée pour atteindre son meilleur niveau. Il a rappelé la fierté du groupe après la qualification pour les huitièmes et la volonté d’aller plus loin pour offrir une joie au peuple soudanais.

Le Soudan s’est qualifié en tant que meilleur troisième du groupe E, après une victoire face à la Guinée équatoriale et deux défaites contre l’Algérie et le Burkina Faso. Cette qualification permet à l’équipe d’aborder ce rendez-vous sans pression excessive, mais avec l’ambition de créer la surprise.

Le Sénégal anticipe un match compliqué

Côté sénégalais, le sélectionneur Pape Thiaw a décrit un match « très difficile » face à une équipe disciplinée et organisée, capable de poser des problèmes grâce à ses transitions rapides. Il a assuré que son équipe aborde cette rencontre avec sérieux et respect.

La préparation sénégalaise a porté sur le renforcement du secteur défensif et l’amélioration de l’efficacité offensive, sans négliger les aspects physique et mental. Thiaw a rappelé que le Sénégal connaît bien le Soudan, après deux confrontations récentes, ce qui l’amène à s’attendre à une opposition serrée.

Une absence notable, mais un groupe élargi

Le technicien sénégalais devra composer sans son capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match. Il a toutefois souligné la profondeur de l’effectif, affirmant que tous les joueurs sont prêts à répondre présents. Le joueur Krépin Diatta a, de son côté, rappelé que même une victoire ne garantira rien pour la suite, appelant à rester concentré dès ce premier rendez-vous de la phase directe.