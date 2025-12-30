Le mardi 30 décembre 2025, deux rencontres internationales se jouent au Maroc. Le Complexe Sportif de Fès accueille Ouganda – Nigeria. Le Stade Olympique de Rabat reçoit Tanzanie – Tunisie.

Forme & dynamique

Le Nigeria impose un rythme élevé. Pression haute, transitions rapides, maîtrise des couloirs. L’Ouganda subit mais reste compact par séquences. À Rabat, la Tunisie contrôle la possession. La Tanzanie répond en bloc médian, avec des sorties rapides.

Résultats & pression

À Fès, le Nigeria s’impose 3-1. L’Ouganda marque mais concède trop d’espaces. Ce succès renforce la confiance nigériane. À Rabat, la Tunisie concède le nul 1-1. La Tanzanie capitalise sur une phase de transition bien menée.

Joueurs à suivre

Raphael Onyedika structure le jeu nigérian. Il sécurise la relance et accélère les transitions. Ismaël Gharbi se montre décisif côté tunisien. Il attaque les demi-espaces et crée le danger entre les lignes.