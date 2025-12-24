La sélection nationale algérienne débute, ce mercredi, son parcours à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 face au Soudan, pour le compte de la première journée de la phase de groupes. Une entrée en lice attendue pour les Fennecs, engagés dans le groupe E, aux côtés du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale.

Un groupe E relevé dès le départ

Le duel Algérie–Soudan s’inscrit dans un groupe annoncé compétitif. Pour l’Algérie, ce premier rendez-vous doit permettre de poser les bases de la campagne continentale et d’afficher ses ambitions dès l’entame. L’objectif est clair : prendre des points d’entrée pour aborder la suite avec sérénité.

Une CAN 2025 organisée au Maroc

La 35e édition de la CAN se tient au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La compétition se déroule dans un contexte de forte affluence du public et bénéficie d’une organisation saluée par les observateurs. Le cadre promet une atmosphère soutenue pour les rencontres de la phase de groupes.

Un premier test pour les Fennecs

Face au Soudan, l’Algérie cherchera à imposer son statut et à concrétiser sa préparation par un résultat positif. Cette première sortie sert de test pour jauger la dynamique collective et lancer la compétition sur de bonnes bases. En face, la sélection soudanaise vise une entrée réussie et tentera de créer la surprise face à l’un des favoris du groupe.

Horaire du match

La rencontre Algérie–Soudan se disputera mercredi 24 décembre 2025 aux horaires suivants :

16h00 (heure d’Algérie)

17h00 (heure du Caire et de Khartoum)

18h00 (heure d’Arabie saoudite)

Diffusion télévisée

Le match sera retransmis en direct sur :

beIN Sports Max 1

La chaîne nationale algérienne (Nilesat)

Arryadia, chaîne sportive marocaine