Dans le débat fiscal autour de la mobilité verte, les termes hybride et hybride rechargeable sont souvent utilisés de manière imprécise. Or, la distinction est essentielle, tant sur le plan technologique que fiscal.

HEV – Hybrid Electric Vehicle

Hybride non rechargeable

Un HEV est un véhicule équipé de :

un moteur thermique (essence ou diesel),

un moteur électrique,

une batterie de faible capacité, non rechargeable sur prise.

La batterie se recharge uniquement :

par la récupération d’énergie au freinage,

par le moteur thermique.

Le moteur électrique :

assiste le moteur thermique,

peut propulser seul le véhicule à basse vitesse ou sur de très courtes distances.

👉 Avantage clé :

Réduction significative de la consommation et des émissions sans dépendre d’une infrastructure de recharge.

👉 Limite :

Autonomie électrique faible.

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Hybride rechargeable

Un PHEV combine :

un moteur thermique,

un moteur électrique plus puissant,

une batterie de capacité nettement supérieure, rechargeable sur une prise électrique externe.

Il peut rouler :

en mode 100 % électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres,

ou en mode hybride lorsque la batterie est vide.

👉 Avantage clé :

Potentiel de roulage quotidien sans émissions si le véhicule est régulièrement rechargé.

👉 Limite :

En l’absence de recharge fréquente, le PHEV fonctionne comme un véhicule thermique plus lourd, avec une efficacité parfois inférieure à celle d’un HEV.