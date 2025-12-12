Un colloque international sur la gestion des risques environnementaux en Méditerranée se tiendra à Tunis les 9 et 10 février 2026, dans un contexte marqué par des catastrophes récentes ayant frappé la région.

La 19e édition du Colloque international GÉORISQUE, placée sous le thème « Les risques environnementaux en Méditerranée : du diagnostic à la gestion », ambitionne de rapprocher la recherche académique des pratiques de terrain. Son objectif est de renforcer les stratégies de prévention et de gestion des catastrophes dans le bassin méditerranéen, une région fortement exposée aux aléas hydrométéorologiques et géodynamiques, comme l’ont tragiquement rappelé les inondations de Derna en Libye ou le séisme du Haut Atlas en 2023.

Organisé par un consortium universitaire tunisien (Université de Tunis/Laboratoire CGMED et Université de La Manouba/Laboratoire BiCADE) et français (Université de Montpellier Paul-Valéry/Laboratoire LAGAM), l’événement réunira chercheurs, praticiens et décideurs. Il est co-organisé avec la société Predict Services et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Le programme se déclinera en deux temps : une première journée scientifique consacrée aux communications orales et aux posters académiques, suivie d’une seconde journée technique et institutionnelle, axée sur les méthodes d’évaluation des risques et les dispositifs opérationnels de prévention et de réponse.

Les travaux couvriront un large spectre de thématiques essentielles : évaluation et cartographie des aléas, prévention et financements dédiés, gestion de crise, reconstruction durable selon le principe « Build Back Better », ainsi que sensibilisation et retour d’expérience (RETEX). Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue visant à minimiser les pertes humaines et matérielles et à renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles.