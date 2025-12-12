Nottingham Forest a signé une victoire importante sur le terrain d’Utrecht (2-1), jeudi, lors de la 6e journée de la Ligue Europa. Le match, disputé aux Pays-Bas, a pesé dans la suite de la compétition pour les deux équipes.

La rencontre a débuté sur un rythme prudent. Les deux formations ont longtemps cherché à s’installer sans prendre de risques. La première période s’est ainsi refermée sans véritable occasion franche, les blocs restant serrés et les transmissions souvent coupées.

Kalimuendo débloque la situation

Le match s’est ouvert après la pause. Nottingham Forest a trouvé l’espace nécessaire à la 52e minute. Arnaud Kalimuendo a récupéré le ballon, lancé une action individuelle et conclu d’une frappe croisée pour donner l’avantage à son équipe.

Ce but a obligé Utrecht à sortir davantage. L’équipe néerlandaise a augmenté l’intensité et poussé sur les côtés pour contourner la défense anglaise.

Utrecht réagit mais s’expose

La pression a fini par payer. À la 72e minute, Mike van der Hoorn a égalisé de la tête. Le défenseur a profité d’un coup franc bien servi par Souffian El Karouani pour remettre les deux équipes à hauteur.

Cette égalisation a relancé la rencontre. Utrecht a continué d’insister, mais Nottingham Forest a tenu sa ligne défensive, attendant une erreur adverse pour repartir.

Igor Jesus offre la victoire en fin de match

À deux minutes du terme, Nottingham Forest a trouvé l’ouverture. Sur un ballon mal repoussé dans la surface, Igor Jesus a réagi plus vite que les défenseurs. Il a placé une frappe précise dans le petit filet droit et redonné l’avantage à son équipe à la 88e minute.

Les six minutes de temps additionnel ont été tendues. Utrecht a multiplié les centres et les initiatives, mais Nottingham a résisté. L’équipe anglaise a verrouillé son camp jusqu’au coup de sifflet final.

Classement : Nottingham avance, Utrecht décroche

Avec ce succès, Nottingham Forest atteint 11 points et occupe la 12e place du classement. Utrecht reste à la 34e position avec un seul point en six matches. Ce résultat complique encore davantage sa campagne européenne, alors que Nottingham consolide ses chances dans cette phase de ligue.