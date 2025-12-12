Le Celta Vigo a subi une défaite lourde de conséquences en Ligue Europa. L’équipe galicienne a perdu 1-2 à domicile contre Bologne à Balaídos. Ce revers fragilise sa position dans la phase de ligue.

Les joueurs de Claudio Giráldez ont ouvert le score grâce à Bryan Zaragoza. Leur avantage n’a pourtant duré qu’un temps. Dominés physiquement, ils ont cédé face au doublé de Bernardeschi. L’attaquant italien a renversé le rythme et le résultat du match en un peu plus d’une heure, mettant en difficulté le dispositif mis en place par Giráldez.

Un manque d’impact physique

Le Celta a rapidement montré des signes de fatigue. L’équipe n’a pas tenu face au pressing et au jeu direct de Bologne. Les Galiciens ont reculé après leur but, laissant à Bologne l’initiative et les espaces nécessaires pour s’installer dans leur camp.

Bernardeschi, très mobile, a profité des failles défensives. Son premier but a rééquilibré la rencontre. Son second a définitivement fait basculer le match, exposant les limites du Celta dans les duels et les transitions.

Le Betis s’impose nettement en Croatie

L’autre formation espagnole engagée en Ligue Europa, le Betis Séville, a connu une soirée bien différente. L’équipe de Manuel Pellegrini a dominé le Dinamo Zagreb 1-3 lors de son déplacement en Croatie. Ce succès renforce sa place parmi les huit premiers de la phase de ligue, alors qu’il reste deux journées.

Le Betis a contrôlé la rencontre dès le début. Supérieur au leader du championnat croate, il a marqué trois buts en sept minutes, entre la 31e et la 38e minute. Cette série a porté un coup décisif au Dinamo et scellé une première période maîtrisée.

Séville en confiance, le Celta sous pression

La victoire du Betis contraste avec la situation du Celta. Là où Pellegrini valide une performance solide, Giráldez doit réagir rapidement pour préserver les chances de son équipe dans cette Ligue Europa.

Le Celta n’a plus de marge. Les prochaines rencontres seront décisives pour espérer rester dans la compétition.