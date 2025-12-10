Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, et l’ambassadeur de Suède à Tunis, Cecilia Wramsten, ont eu un entretien, mardi, au siège du gouvernorat, axé sur le renforcement de la coopération entre la Suède et la Tunisie.

L’entretien a porté sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, notamment la durabilité, la protection de l’environnement, la gestion des déchets urbains, ainsi que l’innovation et les opportunités d’investissement.

La réunion a, en outre, abordé les préparatifs de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, prévue en 2026, indique, mercredi, la représentation diplomatique suédoise.

L’ambassadeur de la Suède a rappelé, à cette occasion, la solidité des relations unissant les deux pays et réaffirmé la volonté commune de les développer davantage.