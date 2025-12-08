Le Santos FC a sécurisé son maintien en première division brésilienne lors de la 38ᵉ et dernière journée. Le club s’est imposé dimanche face à Cruzeiro (3-0), confirmant un retour en forme décisif après une saison marquée par des passages répétés dans la zone rouge.

Un succès net pour conclure la saison

Le Santos FC, club formateur de Neymar et où l’attaquant a fait son retour cette année, a terminé sa saison par une victoire nette contre Cruzeiro (3-0). Ce résultat valide un travail de rattrapage amorcé depuis plusieurs semaines. L’équipe était en difficulté à de nombreuses reprises et avait glissé à plusieurs moments parmi les relégables.

Cette victoire intervient après un premier pas important obtenu plus tôt dans la semaine. Santos s’était alors imposé contre Juventude (3-0), grâce à un triplé de Neymar. Cette performance avait placé le club dans une position favorable avant la dernière journée.

Neymar présent malgré une douleur persistante

Neymar, 33 ans, a disputé l’intégralité du match face à Cruzeiro. Il souffrait d’une douleur au ménisque du genou gauche, mais a tenu sa place. L’attaquant n’a pas marqué lors de cette rencontre. Son apport restait néanmoins symbolique dans un contexte où sa présence avait déjà porté le club plus tôt dans la semaine.

L’international brésilien sort d’une période compliquée. Blessé à la cuisse droite à la mi-septembre, il avait manqué plusieurs semaines de compétition. Il n’a effectué son retour qu’au début du mois de novembre.

Un maintien au terme d’une saison instable

Cette fin de parcours conclut une saison mouvementée pour Santos. Le club situé sur la côte de l’État de Sao Paulo a vécu plusieurs épisodes difficiles, oscillant entre performances en dents de scie et pression constante du bas de tableau. Les derniers succès ont toutefois permis de sécuriser la place du club en première division.

Le maintien acquis contre Cruzeiro offre une respiration attendue par les supporters et met fin à un exercice où chaque point comptait.