Le Paris Saint-Germain, tenant du titre et club le plus sacré de la Coupe de France avec 16 victoires, débutera la défense de sa couronne sur le terrain du Vendée Fontenay. Le tirage au sort des 32es de finale, effectué lundi soir au Parc des Princes à Paris, a désigné le club de National 3 comme premier adversaire du PSG.

Une affiche historique pour Vendée Fontenay

Basé à Fontenay-le-Comte, dans les Pays de la Loire, Vendée Fontenay accueillera le PSG pour la première fois de son histoire. Le match s’annonce particulier pour le club amateur, qui reçoit l’équipe la plus titrée de la compétition. Aucun autre élément sur l’organisation de la rencontre n’a été communiqué dans le texte.

Le “Petit Poucet” Freyming-Merlebach poursuit sa route

Seul club de Régional 2 encore en lice, le FC Freyming-Merlebach poursuit son parcours après avoir éliminé un club de National 2 au tour précédent. Il affrontera Chantilly, pensionnaire de National 2. Le texte ne détaille pas les conditions de qualification ni le contexte sportif entourant cette affiche.

Dans les autres rencontres impliquant des clubs issus des divisions régionales, l’AS Le Gosier (R1) jouera contre Lorient en métropole. Saint-Cyr Collonges (R1) recevra l’Olympique Lyonnais. Sochaux, club de National 1, se déplacera à Béthunes (R1).

Plusieurs confrontations entre clubs professionnels

Le tirage a également réservé des duels entre formations professionnelles. L’AJ Auxerre affrontera l’AS Monaco, Nice sera opposé à Saint-Étienne et Strasbourg rencontrera Dunkerque. Lens, actuel leader de Ligue 1, se rendra sur la pelouse de Feignies-Aulnoye. Le LOSC Lille jouera à Saint-Maur Lusitanos, tandis que Rennes se déplacera aux Sables Vendée Foot.

Ces affiches marquent l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, qui rejoignent les autres qualifiés des tours précédents.

Un plateau de 64 équipes pour ce tour

Un total de 64 équipes participent à ces 32es de finale. Outre les 18 clubs de Ligue 1, ce tour réunit 12 équipes de Ligue 2, 5 formations de National 1, 10 de National 2, 9 de National 3, 9 de Régional 1 et un représentant de Régional 2 : le FC Freyming-Merlebach.

Calendrier fixé du 19 au 21 décembre

Les rencontres des 32es de finale de la Coupe de France sont programmées du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2025. Le texte fourni ne précise pas la programmation individuelle des affiches ni leur diffusion éventuelle.