La 12e journÃ©e du championnat de Ligue 2 de football professionnel se dÃ©roulera samedi 6 et dimanche 7 dÃ©cembre, avec un coup dâ€™envoi de tous les matches fixÃ© Ã 14h00.

Poule A : cinq matches samedi, deux dimanche

Samedi 6 dÃ©cembre :

CS Hammam-Lif â€“ OC Kerkennah Ã Hammam-Lif

US Boussalem â€“ CS Chebba Ã Boussalem

CS Msaken â€“ AS Agareb Ã Msaken

EM Mahdia â€“ SA Menzel Bourguiba Ã Mahdia

Sfax RS â€“ ES Hammam Sousse au stade 2 Mars, Sfax

Dimanche 7 dÃ©cembre :

SC Ben Arous â€“ US Tataouine au HÃ©di Ben Romdhane, RadÃ¨s

BS Bouhajla â€“ S. MÃ©grine Ã ChÃ©bika

Poule B : tous les matches dimanche

Kalaa Sport â€“ US Ksour Essef Ã Kalaa Sghira

SC Moknine â€“ Jendouba Sport Ã Moknine

AS Sakiet Edaier â€“ Stade GabÃ©sien Ã Sakiet Edaier

AS Jelma â€“ CS Korba Ã Jelma

AS Kasserine â€“ CS Redeyef Ã Kasserine

ES Bouchemma â€“ O. Sidi Bouzid Ã Bouchemma

EGS Gafsa â€“ AS Ariana Ã Gafsa

Tous les clubs auront rendez-vous pour cette 12e journÃ©e dÃ©cisive, dans un contexte de lutte pour la montÃ©e en Ligue 1 et pour Ã©viter la zone de relÃ©gation.