La 12e journÃ©e du championnat de Ligue 2 de football professionnel se dÃ©roulera samedi 6 et dimanche 7 dÃ©cembre, avec un coup dâ€™envoi de tous les matches fixÃ© Ã 14h00.
Poule A : cinq matches samedi, deux dimanche
Samedi 6 dÃ©cembre :
CS Hammam-Lif â€“ OC Kerkennah Ã Hammam-Lif
US Boussalem â€“ CS Chebba Ã Boussalem
CS Msaken â€“ AS Agareb Ã Msaken
EM Mahdia â€“ SA Menzel Bourguiba Ã Mahdia
Sfax RS â€“ ES Hammam Sousse au stade 2 Mars, Sfax
Dimanche 7 dÃ©cembre :
SC Ben Arous â€“ US Tataouine au HÃ©di Ben Romdhane, RadÃ¨s
BS Bouhajla â€“ S. MÃ©grine Ã ChÃ©bika
Poule B : tous les matches dimanche
Kalaa Sport â€“ US Ksour Essef Ã Kalaa Sghira
SC Moknine â€“ Jendouba Sport Ã Moknine
AS Sakiet Edaier â€“ Stade GabÃ©sien Ã Sakiet Edaier
AS Jelma â€“ CS Korba Ã Jelma
AS Kasserine â€“ CS Redeyef Ã Kasserine
ES Bouchemma â€“ O. Sidi Bouzid Ã Bouchemma
EGS Gafsa â€“ AS Ariana Ã Gafsa
Tous les clubs auront rendez-vous pour cette 12e journÃ©e dÃ©cisive, dans un contexte de lutte pour la montÃ©e en Ligue 1 et pour Ã©viter la zone de relÃ©gation.