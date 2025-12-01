L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, samedi après-midi, lors d’une plénière, tenue à Bardo, l’article 35 du projet de la loi de Finances(PLF) pour l’année 2026 relatif à l’octroi d’une indemnité d’une valeur de 130 dinars, non seulement aux personnes atteintes de la maladie Xeroderma Pigmentosum (les enfants de la lune), selon la proposition du gouvernement, mais aussi aux patients souffrant de l’allergie liée à la maladie cœliaque (sensibilité au gluten).

Le Parlement a adopté cet article malgré le rejet de la proposition par la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, au motif que le budget nécessaire à cette augmentation n’est pas disponible.

L’article amendé stipule qu’une indemnité financière mensuelle de 130 dinars sera accordée à chaque individu atteint de la maladie du Xeroderma Pigmentosum et aux patients souffrant de la maladie cœliaque, afin de couvrir une partie des frais d’acquisition des fournitures préventives et alimentaires.

Les procédures d’octroi de cette indemnité seront fixées par une décision conjointe entre les ministres des Affaires sociales, de la Santé et des Finances.

La députée, Rim Sghaier a justifié la proposition d’amendement par la nécessité de garantir la justice sociale à laquelle aspire le Parlement, étant donné que l’indemnité allouée aux patients cœliaques, estimée à environ 30 dinars, et celle des enfants de la lune, à 130 dinars, ce qui montre une différence de valeur.

Elle a ajouté que le ministre des Affaires sociales avait précédemment promis d’œuvrer à la mise à disposition de cette indemnité.

De son côté, la ministre des Finances a affirmé qu’elle soutient la demande d’augmentation de l’indemnité pour les patients souffrant de la maladie cœliaque, fixée à 30 dinars dans la loi de finances 2025. Elle a mis l’accent sur la nécessité d’aider toutes les catégories de la société qui souffrent de problèmes sociaux ou de nature sanitaire particulière et d’allouer des fonds du budget de l’État à cette catégorie, car ils méritent un soutien particulier et leurs familles ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins spécifiques.

Cependant, la ministre des finances a souligné que tout montant spécifique ne peut être sans contrôle, et que les équilibres financiers ne permettent pas cette augmentation.