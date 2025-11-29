L’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a effectué ce vendredi une visite de travail dans la préfecture de Saitama axée sur le renforcement de la coopération décentralisée et les préparatifs du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays prévu en 2026.

Reçu par le gouverneur de Saitama, Motohiro Ono, l’ambassadeur a exploré des pistes concrètes de collaboration dans les domaines économique, culturel et académique, avec une attention particulière portée à la promotion des produits tunisiens sur le marché japonais. La préfecture de Saitama, reconnue pour son dynamisme agricole, constitue un partenaire stratégique potentiel pour la Tunisie.

Les deux responsables ont également discuté de projets de jumelage entre villes tunisiennes et japonaises, ainsi que de l’élargissement de la coopération à l’innovation, l’entrepreneuriat et les start-ups. La situation de la communauté tunisienne résidant à Saitama a été évoquée, en insistant sur son intégration et sa contribution à la vie locale.

Dans le cadre de cette visite, Ahmed Chafra s’est rendu à Kumagaya, où il a rencontré le maire Tetsuya Kobayashi pour examiner les moyens de renforcer la présence tunisienne dans la ville, notamment via la participation à des événements locaux et la valorisation du patrimoine national.

Par ailleurs, l’ambassadeur a échangé avec Yasuaki Ono, président d’honneur de l’Association d’amitié Japon-Tunisie, sur le rôle de cette structure dans les célébrations du 70e anniversaire des relations bilatérales, perçu comme une opportunité clé pour approfondir les liens entre les deux nations.

Enfin, le diplomate tunisien a visité l’usine de Honda Motor Company à Saitama, l’un des principaux centres de production de l’entreprise au Japon. Accueilli par Naoto Abe, directeur général des unités de production, il a été informé des activités mondiales de Honda, y compris en Tunisie.

Lors de cet échange, Chafra a mis en avant le rôle stratégique de la Tunisie dans le secteur automobile, soulignant sa position de leader en Afrique et sa capacité à servir de plateforme d’exportation vers l’Europe et l’Afrique, grâce à un environnement d’investissement attractif.