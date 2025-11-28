Le marché Boursier a clôturé la séance, de vendredi, 28 novembre 2025, sur une note d’optimisme. Le benchmark a affiché une progression de 0,39 % à 13171,35 points dans un volume soutenu de 22,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Quatre transactions de bloc ont animé le marché avec un flux de 12,4 MD, portant sur le titre AMEN BANK (une transaction de bloc de 7 MD), le titre AIR LIQUIDE (deux transactions de bloc totalisant une enveloppe de 3 MD) et le titre POULINA GROUP HOLDING (une transaction de 2,4 MD).

Le titre BNA ASSURANCES a chapeauté le palmarès de la Cote. L’action s’est envolée de 6 % à 3,200 D, en drainant des échanges de 60 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la cimenterie s’est appréciée de 4,4 % à 0,470 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 2 mille dinars.

Le titre ALKIMIA a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de –4,1 % à 12,560 D, dans un volume dérisoire de mille dinars.

Le titre TUNINVEST a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la société d’investissement a régressé de –3,2 % à 37,000 D, dans un volume de 311 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque s’est maintenue à l’équilibre à 47,500 D, tout en animant le marché avec des échanges de 7,2 MD.