Du 2 au 4 décembre 2025, la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) à Tunis et le Centre d’interprétation à Oudhna accueilleront les travaux du troisième congrès thématique de l’AIECM3, association internationale pour l’étude des céramiques médiévales et modernes en Méditerranée.

Intitulée “Production et circulation de la céramique en Afrique du Nord, de l’Antiquité tardive à l’époque post-médiévale (VIe–XVIIIe siècle)”, cette rencontre scientifique a pour ambition d’apporter de nouveaux éclairages aux connaissances historiographiques, de renforcer la collaboration entre experts et spécialistes interdisciplinaire de différents pays et d’établir un état des lieux actualisé permettant de définir de nouvelles pistes de recherche.

Réunissant archéologues, céramologues, chercheurs, historiens du pourtour méditerranéen, le congrès vise à porter un regard renouvelé sur l’Afrique du Nord, en mettant en lumière la diversité des productions et des circulations céramiques, depuis les prestigieuses amphores romaines jusqu’aux poteries domestiques vernissées des siècles médiévaux. Organisé en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Institut d’archéologie de Londres (UCL), l’événement entend réévaluer le rôle historique de la céramique dans la région, non seulement comme produit d’échange, mais aussi comme témoin essentiel des mutations sociales, économiques et culturelles.

Une attention particulière sera portée aux traditions locales, aux productions régionales et au commerce transsaharien afin de proposer une vision plus complète et nuancée de l’histoire céramique nord-africaine, en particulier durant l’antiquité tardive et le moyen âge. Les axes de recherche couvrent la cartographie des études existantes sur le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) entre le VIème et le XVIIIème siècle, l’analyse des évolutions techniques et stylistiques, l’étude des circuits de production et de diffusion, ainsi que la mise en évidence de transferts de savoir-faire et de migrations d’artisans, tout en révisant les cadres chronologiques pour les périodes médiévale et post-médiévale.

Trois journées sur deux lieux : la Bibliothèque Nationale de Tunisie et le Centre d’interprétation à Oudhna

Le colloque se veut une occasion pour pour mieux comprendre et valoriser la richesse céramique de l’Afrique du Nord, notamment celle de la Tunisie. Il ne se limite pas à dresser un inventaire archéologique, mais s’inscrit dans un vaste effort de recodification historique et scientifique, capable de renouveler les récits sur les échanges méditerranéens et sur la place de la céramique dans les sociétés anciennes.

Le programme, réparti entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et le Centre d’interprétation d’Oudhna, abordera les céramiques d’Egypte et de Libye, des premières glaçures islamiques aux productions médiévales d’Alexandrie et de Tripolitaine. La journée d’ouverture à la BNT sera marquée par des communications consacrées notamment à Sbeitla, à la vallée de la Medjerda et aux contextes fatimides et zirides d’Utique, offrant un regard renouvelé sur les typologies et les chronologies locales.

Les travaux se poursuivront à Oudhna avec des études sur Djerba, les productions ottomanes et leur influence contemporaine, avant de s’élargir aux sites d’Algérie et du Maroc, de Tlemcen à Volubilis, en passant par Sigilmasa et les ateliers médiévaux de Salé. La dernière séance de la troisième journée à la BNT, sera consacrée à la circulation des productions nord-africaines et au rôle de l’Afrique du Nord dans la Méditerranée. Une table ronde clôturera la rencontre, présidée par l’historienne britannique Chris Wickham, l’archéologue italienne Alessandra Molinari, l’historien et archéologue tunisien Adnan Louhichi, ainsi que Corisande Fenwick, professeur d’archéologie de l’Antiquité tardive et de l’époque islamique à l’UCL (University College London).

L’AIECM3 est une association internationale qui vise à promouvoir et à renforcer les études sur les céramiques médiévales et modernes en Méditerranée. Elle est née dès 1992 en tant qu’AIECM2 à l’initiative d’un groupe fondateur de chercheurs provenant de divers pays de la Méditerranée. En 2012, à l’occasion du Congrès de Silves au Portugal, il a été décidé d’élargir le champ des recherches aux études sur la céramique d’Epoque Moderne et ainsi est née l’AIECM3. L’association organise des congrès pléniers trisannuels ainsi que des congrès thématiques de périodicité variable dont elle publie régulièrement les actes.