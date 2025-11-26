Quelques 10,033 millions de touristes ont visité la Tunisie, entre 1er janvier et le 20 novembre 2025, soit une augmentation de 10,3% par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres publiés par le ministère du Tourisme.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, les recettes touristiques, ont atteint environ 7 milliards de dinars, contre 6,715 milliards de dinars, au cours de la même période en 2024, soit une hausse de 8,3 %.

Le nombre des touristes britanniques a cru, du 1er janvier au 20 novembre, de 40,1% pour s’établir à 415 000 et des français de 6,4% pour atteindre 1,070 million de touristes.

Le nombre de touristes en provenance des marchés italien (147 531 touristes) et canadien (34 985 touristes) a également progressé, respectivement de 8,6 % et 11 %.

Parallèlement aux marchés européens traditionnels, le nombre de touristes en provenance d’autres marchés a connu une croissance significative, grâce aux efforts déployés par le ministère du Tourisme pour conquérir de nouveaux marchés et des destinations émergentes. A titre d’exemple, le nombre des touristes chinois a cru de 18,6 %, pour atteindre 24 268 touristes.

Il convient de noter que le ministère du Tourisme œuvre à développer les marchés du Golfe à travers des stratégies promotionnelles ciblées, rapporte le département en question, ajoutant que l’accent est mis également sur la diversification du produit touristique pour renforcer la compétitivité de la Tunisie.