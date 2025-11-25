Le sélectionneur national Sami Trabelsi a affirmé que son maintien à la tête des “Aigles de Carthage” lors de la Coupe du monde 2026 reste conditionnée par la réalisation des objectifs contractuels conclus avec la Fédération Tunisienne de Football (FTF) en Coupe arabe, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, et en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

« Prendre les rênes de la Sélection tunisienne n’était pas ma propre initiative. La proposition est venue des responsables de la Fédération, et j’ai accepté la responsabilité sans aucune condition”, a déclaré Trabelsi dans une interview accordée mardi à l’agence TAP.

Et le coach national d’ajouter: ” Rester à la tête de la sélection dépendra du travail, de l’effort et des résultats obtenus, ainsi que du progrès important enregistré par la majorité des joueurs par rapport aux années précédentes. Environ 90 % des joueurs phares de la sélection ne sont pas titulaires dans leurs clubs, à l’exception d’Ali Abdi et Yann Valery. Les autres, comme Hannibal Mejbri, Elias Saad ou Ismaël Gharbi, ne jouent pas régulièrement avec leurs équipes. Malgré cela, nous avons constaté une nette amélioration de leur niveau en sélection par rapport à ce qu’il était il y a un an et demi.”

Trabelsi a, par ailleurs, affirmé qu’il accueille la critique favorablement et y réagit positivement, considérant qu’elle “fait partie des règles du jeu”. Il a cependant souligné que “les attaques contre l’intégrité ou l’atteinte à la vie privée restent totalement inacceptables, sur la forme comme sur le fond.”

Il a, en outre, expliqué que “Tout joueur rêve de disputer le maximum de matches en Coupe du monde. Une fois devenu entraîneur, il aspire à vivre la même expérience depuis le banc. C’est ce pour quoi je travaille, et j’espère réussir, comme l’ont fait plusieurs stars du football mondial qui ont participé au Mondial en tant que joueurs avant d’y revenir comme entraîneurs.”

La Tunisie participera à la Coupe arabe dans le groupe A, aux côtés du Qatar, du vainqueur du match Libye–Palestine, ainsi que du vainqueur de Syrie–Soudan du Sud.

En Coupe d’Afrique des Nations, la sélection évoluera dans le groupe C avec le Nigéria, la Tanzanie et l’Ouganda.