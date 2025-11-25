L’UNESCO lancera, le mardi 25 novembre à Tunis, un projet quinquennal destiné à renforcer la place de la culture dans le développement durable en Tunisie.

Cette initiative s’appuie sur un accord pluriannuel conclu à Paris en novembre 2024 entre l’UNESCO et la Fondation Dr Sadok Besrour, prévoyant la création d’un fonds dédié au patrimoine, à l’économie créative et à la transmission des savoir-faire traditionnels. L’accord fixe un cadre de coopération durable, comprenant un financement multi-annuel, l’appui technique de l’UNESCO et une coordination étroite avec les institutions tunisiennes.

Le projet, mis en œuvre par le Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb, s’articule autour de cinq axes : sauvegarde des savoir-faire artisanaux menacés, protection du patrimoine mondial — notamment le suivi du site de Djerba et la Route du patrimoine UNESCO —, renforcement de la formation aux métiers du patrimoine, soutien aux industries créatives et lancement d’un portail numérique dédié à la coopération UNESCO–Fondation Besrour.

L’évènement de lancement, prévu à l’Hôtel Sheraton de Tunis, réunira représentants ministériels, experts du patrimoine, acteurs culturels et partenaires internationaux.

L’UNESCO et la Fondation affirment que ce programme doit renforcer les capacités locales, soutenir les communautés et placer la culture au cœur des stratégies nationales de développement durable.