Tunis, 24 nov. — Le ciel reste partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les passages nuageux se répartissent de manière irrégulière, sans évolution notable annoncée pour la suite de la journée. La visibilité demeure correcte malgré quelques zones plus chargées en début de matinée.

Un vent de sud-ouest renforcé près des côtes

Le vent souffle du secteur sud-ouest. Il se renforce près des côtes où il atteint un niveau fort, rendant la navigation difficile. À l’intérieur du pays, il reste modéré à relativement fort selon les zones, avec des rafales plus sensibles dans les espaces dégagés. Ce flux influence la sensation thermique, surtout dans les régions élevées.

Une mer très agitée et localement houleuse

La mer demeure très agitée et parfois houleuse, en particulier sur les côtes nord et est. Les conditions maritimes restent défavorables aux activités en mer, avec un risque accru de vagues irrégulières. Les usagers des ports et les professionnels de la pêche sont appelés à la prudence.

Des températures en légère hausse

Les températures enregistrent une hausse modérée par rapport aux jours précédents. Les maximales se situent généralement entre 16 et 21 degrés. Sur les hauteurs ouest, les valeurs descendent autour de 13 degrés, niveau habituel pour la saison. Le vent du sud-ouest adoucit l’atmosphère dans les zones basses tout en maintenant une impression plus fraîche dans les reliefs.

Une météo de transition en fin novembre

Ces conditions traduisent une situation de transition typique pour la fin du mois de novembre. Elles combinent nuages, vent soutenu, mer agitée et températures légèrement orientées à la hausse. Aucun changement significatif n’est signalé pour le reste de la journée.