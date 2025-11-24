L’Association Jlij pour l’environnement marin (AJEM) poursuit sur l’île de Djerba la mise en œuvre du projet « Fesguietna » (« Notre citerne »), visant à réhabiliter et entretenir dix citernes publiques de collecte des eaux pluviales, dans une approche fondée sur la nature et la durabilité.

D’après les informations publiées par l’association sur sa page Facebook, ces citernes, situées à Sedouikech, Beni Maaguel, Midoun, Grôo, Ajim-Mezrane, Houmet Souk, Ghizen, Sidi Salem et Mellita, font partie du patrimoine hydraulique historique de Djerba et ont longtemps assuré l’approvisionnement en eau potable des habitants, notamment en période de sécheresse.

Le projet est réalisé en partenariat avec la Direction des Eaux du Commissariat agricole de Médenine, les cellules de vulgarisation agricole de Houmet Souk-Ajim et El-May, et bénéficie du financement du Bureau Tunisie du Fonds mondial pour la nature (WWF) dans le cadre du programme « Les voix pour une action climatique juste (VCA) ».

Les travaux incluent le nettoyage des sédiments, la réhabilitation des murs, l’optimisation du système de collecte des eaux pluviales et l’aménagement des abords pour un accès sécurisé. Objectifs : renforcer la sécurité hydrique locale, revitaliser un système écologique séculaire, valoriser le patrimoine hydraulique traditionnel, renforcer la résilience face au changement climatique et sensibiliser aux solutions fondées sur la nature.

« Fesguietna » incarne ainsi la vision de l’AJEM pour un développement durable alliant préservation environnementale, valorisation culturelle et gestion durable des ressources essentielles.