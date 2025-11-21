L’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) a tenu, hier jeudi, une séance de travail consacrée au suivi d’avancement de la plateforme d’inscription à distance et des étapes de numérisation des opérations de gestion de la formation, dans le cadre de la préparation des sessions de formation pour les mois de février et avril 2026.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part l’équipe de l’entreprise chargée de développer la plateforme d’inscription à distance et plusieurs cadres centraux, les problématiques liées à l’inscription en ligne ont été passé en revue, outre la proposition de solutions pratiques qui garantissent la rapidité et la qualité des services.

L’avancement du projet de numérisation des opérations de gestion de la formation, y compris l’inscription électronique, le paiement électronique et les différentes composants du nouveau système numérique ont été abordés, selon un communiqué publié par l’ATFP.

L’ATFP a tenu une série de réunions au cours de cette semaine, consacrées au suivi de la préparation des sessions de formation de l’année 2026 et à l’examen des méthodes d’évaluation des contrats de performance dans les centres de formation professionnelle.

Ces réunions ont porté sur les préparatifs en cours pour les sessions de formation de février et avril 2026. Un exposé a été fait sur l’avancement des travaux du comité chargé d’augmenter la capacité d’accueil et la mise à jour des données sur la plateforme d’inscription à distance pour les apprenants.

Les participants à cette réunion ont évoqué les méthodes adoptées pour le suivi des contrats de performance dans les centres de formation professionnelle, dans le cadre du lancement des travaux de l’équipe d’évaluation de ces contrats, conclus entre les centres et la direction générale de l’ATFP.

Cette rencontre a permis d’échanger des points de vue à propos d’une méthode de travail interactive et souple flexible qui prend en compte les spécificités de chaque centre, en optant pour des critères d’évaluation garantissant l’efficacité et l’objectivité de l’évaluation.

Cette étape permettra d’établir une méthodologie intégrée pour le suivi des contrats de performance et contribuera au renforcement de la gouvernance au sein des centres de formation.