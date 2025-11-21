Samedi, l’Espérance de Tunis entame sa phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique en accueillant le Stade Malien au stade Hammadi Agrebi de Radès, à partir de 17h00. Unique représentant tunisien en compétition cette saison, le club vise un départ convaincant pour reconquérir un titre continental qui lui échappe depuis 2019.

Un effectif touché par les blessures

Le groupe espérantiste est fortement impacté par les blessures de plusieurs cadres, dont Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï, le Brésilien Yan Sasse, et le Mauritanien Ibrahima Keita. L’entraîneur Maher Kenzari devra ajuster sa composition pour préserver l’équilibre du groupe et viser les trois points à domicile avant le déplacement à Luanda pour affronter Petro Atletico lors de la 2e journée du groupe D.

Le duo Hamza Jelassi – Yassine Meriah pourrait compenser l’absence de Tougaï, tandis que Mohamed Ben Ali pourrait suppléer Keita sur le flanc droit. L’absence de Belaïli et Sasse sur les ailes constitue néanmoins un défi offensif, que le staff pourra tenter de compenser avec Kouceila Boualia et Abdramane Konaté.

Une approche offensive attendue

Pour assurer le succès, l’Espérance devrait adopter une stratégie offensive. Le Nigérian Onuche Ogbelu sera central dans la récupération, Chihab Jebali dans la construction, et Boualia et Konaté sur les ailes pour créer des brèches. En pointe, le Français Florian Danho devra exploiter sa puissance physique pour mettre en difficulté la défense malienne.

Historique et dynamique actuelle

Le club de Bab Souika possède une riche expérience continentale, avec quatre titres en Ligue des champions (1994, 2011, 2018 et 2019). Depuis le début de cette épopée africaine, l’Espérance a éliminé les Forces armées nigériennes (3-0, 4-1) et le Rahimo FC burkinabè (1-0, 3-0), affichant une dynamique positive à maintenir face au Stade Malien, dont le dernier grand succès continental remonte à la Coupe de la Confédération en 2009.

Le programme du groupe D

Le match sera dirigé par l’arbitre sud-africain Tom Abongile. Dimanche, l’autre rencontre du groupe opposera les Tanzaniens de Simba SC aux Angolais de Petro Atletico.