L’Institut de leadership administratif a organisé, les 18 et 20 novembre 2025, deux ateliers de formation sur le thème « Leadership administratif et transformation numérique », destinés aux cadres supérieurs occupant des fonctions de directeur général d’administration centrale ou équivalentes.

Le premier atelier, intitulé « Développement régional et intelligence territoriale », a exploré l’usage des données ouvertes et des systèmes d’information géographique (SIG) pour renforcer la qualité de la prise de décision et l’efficacité de la planification territoriale. Les participants ont été amenés à comprendre comment les outils numériques permettent de concevoir des projets régionaux intelligents, d’optimiser la gouvernance locale et d’accélérer la digitalisation des processus administratifs.

Le second atelier, consacré à « L’intelligence émotionnelle », a présenté ses cinq composantes fondamentales, dont la conscience de soi, l’autorégulation, la motivation, l’empathie et la gestion des relations, mettant en avant son rôle central dans le leadership contemporain. Des exercices pratiques ont été proposés pour développer des compétences, telles que la gestion du stress et la prise de décision sous pression, indispensables dans des environnements de travail de plus en plus complexes et numérisés.

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du programme de la dix-huitième promotion de l’Institut de leadership administratif, visant à renforcer les capacités managériales et numériques des hauts fonctionnaires tunisiens.